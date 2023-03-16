О карельской лесной лошади рассказали в Национальном музее РК

Текст: Хельга Белянцева

Все знают, что в Карелии есть местная порода собак — карело-финская лайка. Но, оказывается, в нашей республике раньше были также широко распространены местные типы коров, овец и лошадей!

О карельских лесных лошадях рассказала на лекции в Национальном музее РК Юлия Андреева, директор автономной некоммерческой организации «Наследие Калевы».

По следам лесной лошади

«Проект «Лесные лошади Карелии» мы ведем четвертый год, — говорит Юлия Андреева. — Начался он абсолютно случайно. «Наследие Калевы», кроме всего прочего, занимается возрождением фольклорных праздников. 31 августа отмечается день Фрола и Лавра, который на Руси также называли днем лошади. Встал вопрос, был ли подобный праздник у карелов, и если был, с какими лошадьми проводили все эти красивые обряды.

Я стала искать информацию в интернете и нашла всего два упоминания, которые могли бы меня хоть как-то направить. Это слова известного карельского историка Светланы Кочкуркиной, которая писала о «кобыле кореляцкой» и новгородская грамота, также рассказывающая о карельских лошадях. Это были две зацепки, которые меня навели на мысль о том, что карельская лошадь действительно существовала. После этого я отправилась в библиотеку, где сотрудники очень удивились моим вопросам: «Какая карельская лошадь? Нет, да ну что вы!» В библиотеке мы тоже нашли мало информации, потому что не было опыта и понимания, что мы ищем.

Потом мы стали работать в Национальном архиве. У нас ушло несколько месяцев на то, чтобы собрать информацию. И уже после этого я стала искать специалистов у нас в Карелии. Обратилась в КарНЦ РАН — нет такого, обратилась в Сортавальский колледж — тоже нет.

Наконец, я написала в ПетрГУ, и мне ответили, что не знают таких специалистов, но, возможно, нам сможет помочь профессор кафедры зоотехнии Анатолий Болгов. Так вот, это единственный человек, который сказал: «У нас были карельские овцы, карельские коровы, так почему бы не предположить, что были и карельские лошади».

На тот момент мы собрали уже достаточно много информации, но не было специалиста, который мог бы работать по этому вопросу. Все-таки я краевед-любитель, никак не зоотехник. И вот, два года назад у нас появился молодой специалист — зоотехник и ветеринар Екатерина Львова.

Совместно мы ведем работу в российских и зарубежных архивах, в секторе редкой книги. Также выезжаем в экспедиции и находим этих лошадей в карельских поселках. Сейчас они в большинстве своем метизированные, но все же имеют признаки лесных карельских лошадей.

Брусничка. Фото Екатерины Львовой, зоотехника проекта "Лесные лошади Карелии". Владелица лошади Елена Черняк

На основе результатов нашей работы мы выпустили альманах «Лесные лошади Карелии», в 2021 году вышла его первая часть. В этом году, если найдем финансирование, он выйдет полностью. Пока он существует в виде PDF, который можно найти в группе нашего проекта «ВКонтакте». У нас есть фотографии конца XIX – начала XX века, на которых можно увидеть лошадей, которые были в то время в Карелии, а также цветные современные фотографии.

Таким образом, была проведена огромнейшая, глубокая работа, которую уже по достоинству оценили специалисты федерального и даже мирового уровня.

В 2022 году мы с Екатериной представляли доклад о карельской лошади на всероссийской научно-исследовательской конференции, посвященной аборигенному коневодству, которая прошла в июне в Кенозерском национальном парке. Там присутствовали генетики и другие специалисты. Нас оценили очень высоко — доклад о «карелке» был признан одним из лучших, а фотоальманах, который мы показали, просто произвел фурор. Мы не ожидали, что профессионалы такого уровня настолько высоко оценят нашу работу».

Местные породы лошадей

Так что же из себя представляет карельская лошадь? Это низкорослая лохматая лошадка, которая была незаменимым помощником в крестьянском хозяйстве. Свой род она ведет от северной лесной аборигенной лошади, обитавшей в древности на этой территории.

Фото А. А. Беликова из архивов МАЭ, 1925 - 1927 гг предоставлено АНО "Наследие Калевы"

«Чем отличаются заводские лошади от аборигенных? — продолжает свой рассказ Юлия Андреева. — Аборигенная лошадь — это изначально дикое животное, или полудикое, или теперь уже одомашненное, но сохранившее черты дикой аборигенной лошади. А заводские лошади —это животные, которые культивируются человеком. Их качества вырабатываются в зависимости от тех задач, которые будут перед ними стоять. Поэтому заводских пород у нас много. Но мало кто знает, что в России существует порядка двух десятков местных аборигенных лошадей.

Откуда же произошли карельские лошади, которых мы сейчас относим к северным лошадям лесного типа?

Аборигенная лошадь изначально существовала в дикой природе. Поэтому у северной лесной лошади есть все приспособления, чтобы в таких условиях выжить. Например, длинная шерсть, которая отрастала в зимний период до 10 см. Также должна быть длинная челка, длинный густой хвост и такая же грива, чтобы защититься от мошкары. Еще один защитный механизм — «щетки» над копытами, они нужны для того чтобы, когда лошадь бежит по насту или засохшей корке болота, избежать повреждений ног.

Кроме того, эти лошади будут хорошо себя чувствовать даже на самом отвратительном корме, могут питаться даже ветками с деревьев, если нет травы или сена. В зимнее время могут добыть себе корм из под снега с помощью копыт. Заводские лошади не обладают такими возможностями.

Несмотря на то, что аборигенных лошадей было много, наша карельская лошадь была меньше всего изучена. Даже сейчас многие специалисты о ней не слышали.

В 2020 году в московском журнале «Коневодитель» вышла моя статья «Дети желтых пони».Что такое «желтые пони»? По версии многих ученых, в том числе финского этнографа Куста Гидеон Вилькуна, когда-то на берегах Финского залива обитал табун желтых пони. Это были лесные лошадки небольшого роста — от 125 до 146 см в холке. По мнению финских исследователей это было примерно 3500 лет назад. А одомашнена эта лошадка была примерно 3200 лет назад.

Со временем этот табун разделился, часть лошадей ушла на территорию современной Эстонии, так появился эстонский клеппер. На основе клеппера в Эстонии вывели упряжную породу — торийскую лошадь, которую эстонцы считают своим национальным достоянием.

Еще один табун ушел на территорию современной Финляндии. Это провинция Саво, Лапландия. Этот табун дал начало финской лошади. Эту породу активно культивируют, и финны также считают ее своим национальным достоянием. В Финляндии распространено мнение, что карельская лошадь — это подтип финской лошади. Они использовали ее, чтобы вывести лошадь пони-класса — «лошадь для ребенка».

Третий табун ушел на территорию современной Карелии и начал распространяться повсеместно, начиная с Северного Приладожья и практически до Белого моря. Но карельскому типу аборигенной лесной лошади повезло меньше всех. Никакой племенной работы с ней не проводилось как минимум до начала XX столетия. Но крестьяне местную лошадь очень уважали, ценили за высокие рабочие качества.

Немецкий профессор К. Фрейтаг из Галльского университета в 70-х годах XIX века подробно описал экстерьер северных лесных пони. К лошадям этого типа он причислял 13 популяций: вятскую, мезенскую, онежскую, олонецкую, вологодскую, финскую, эстонскую и др. Из них на территории современной Карелии обитали онежская, олонецкая и финская. Реже встречаются упоминания о вологодской, еще реже о вятской лошади.

В 1925-27 году фотограф Александр Беликов создал целый цикл снимков под названием «По следам уходящей натуры. Олонецкая губерния». За два года он отснял множество кадров на территории современных Ленинградской области и Карелии. И на многих из этих снимков присутствуют местные лошади.

Фото А. А. Беликова из архивов МАЭ, 1925 - 1927 гг предоставлено АНО "Наследие Калевы"

Есть исследование, посвященное карельской лошади, сделанное действительно высоким профессионалом — ученым-иппологом, профессором Николаем Юрасовым (1881-1936). В 1925 году вышла его работа, посвященная карельским лошадям. Именно он оставил промеры нашей лошади, результаты полевых испытаний, описания. Эта брошюра хранится в единственном экземпляре в секторе редкой книги Национальной библиотеки Карелии.

Теперь, когда мы выезжаем в деревни и начинаем расспрашивать бабушек и дедушек, они рассказывают нам про высокопородных тяжеловозов, орловских рысаков, которых привозили после Великой Отечественной войны. И, когда спрашиваешь, были ли маленькие лохматые лошадки, искренне не понимают, что о них рассказывать — обычная лошадь, ничего интересного.

А ведь существовала еще и поморская лошадь, которую стали культивировать с 30-х годов XX века. Ее вывел замечательный человек — Яков Иванович Юдин. Он был простым крестьянином, родился в конце XIX века, только с приходом советской власти обучился грамоте. В 30-е годы работал в колхозе конюхом, затем стал заведующим коневодческой фермой. Он вел целенаправленную селекционную работу на территории Беломорского района, в селе Колежма — скрещивал карельскую лошадь с финской и мезенской лошадью. Финская лошадь крупнее и сильнее, а карельская мельче и более легкая.

Яков Юдин. Фото из альманаха "Лесные лошади Карелии" (кадр из видеожурнала "Советская Карелия")

За успехи в коневодстве Яков Юдин был награжден званием «Герой социалистического труда». Табун поморских лошадей в Беломорском районе сохранялся вплоть до 90-х годов. Местное население еще помнит этих лошадей. И, если судить по фотографиям из некоторых населенных пунктов, лесная лошадь там все еще есть».

Непростая судьба «карелки»

Карельская лошадь — универсальная. Она ходит и под седлом, и тянет сани, и пашет землю. Она достаточно легкая, поэтому могла возить грузы до 30 пудов в зимнее время, не проваливаясь в снег. Но бывали случаи, когда лошади проваливались под лед водоемов. Для таких ситуаций была предусмотрена специальная веревка, которую пропускали под брюхом лошади, и мужичок мог, спрыгнув с воза, вытащить ее самостоятельно. И это еще один плюс легкого веса упряжного животного.

Маленьких лошадей использовали также на добыче мрамора — причем чем меньше они были, тем лучше, потому что у штолен, откуда требовалось вывозить камень, низкий свод.

«В Заонежье с начала XX столетия привозили финских жеребцов для улучшения местной породы, — рассказывает Юлия Андреева. — С 30-х годов в карельские колхозы завозили орловских рысаков и тяжеловозов, что привело к тому, что местные лошади стали исчезать. К уменьшению их поголовья приводила также механизация сельского хозяйства и уничтожение частных крестьянских хозяйств.

В 1939 году происходит стандартизация пород лошадей и районирование. В Москве было принято решение, в каком из районов какая порода будет культивироваться. В Карелии начали культивировать финскую лошадь. Но это не значит, что карельская лошадь исчезла. В архивных документах более позднего времени ее называют просто «местной лошадью».

Буян. Фото Яна Кульбацкая. Владелец Людмила Головченко

В настоящее время возрождается сельское хозяйство, лошадей начинают снова использовать фермеры. Находят они применение и в спорте, и в туризме. Когда общественность узнала о нашем проекте, к нам сразу же обратились туристические фирмы с просьбой продать им карельских лошадей.

Но, если бы они даже у меня были, в любом случае, о продаже на данную минуту речи не идет. Потому что если сейчас мы их заездим под туристов, то потом мы не сможем восстановить их популяцию, сейчас еще хотя бы призрачные шансы на это имеются».