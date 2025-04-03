Картошка заметно подорожала в Карелии

В Карелиястате рассказали об изменении цен на основные продукты за последнюю неделю. Данные приведены на сайте ведомства.

По информации статистического ведомства, среди плодоовощной продукции выросли цены на картофель (10,9%), помидоры (3,7%), лук (1,3%), свеклу (1,2%). В то же время подешевели бананы (1%).

Из числа других товаров подорожали подсолнечное масло, мука, сливочное масло, сыры (1 - 2,5%). Стали дешевле печенье и рис (2,5 - 2,8%).

Мониторинг цен ведется в трех городах Карелии - в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске.