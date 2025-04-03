Стартовало народное голосование за лауреатов премии «Служение»

На портале «Госуслуги» началось Народное голосование за лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение». Голосование продлится до 13 апреля включительно.

В ходе заявочной кампании, которая стартовала 17 декабря 2024 года, было подано 41 313 заявок представителей органов власти, сферы образования и общественных организаций. По сравнению с прошлым годом их количество выросло более чем в два раза.

«За каждой заявкой – судьбы людей, их истории служения – в маленьком поселке или крупном областном центре. В новой номинации «Мужество и героизм - на благо служения Родине» мы увидели, что место подвигу есть и в мирной жизни. Показаны истории рядовых работников, когда они, находясь на рабочем месте, спасают других. Для нас важна тема наставничества – по этому направлению тоже есть сильные заявки, представляющие системный подход к решению вопроса передачи опыта и развитию института наставничества. Номинация «Великое наследие – для будущих поколений» подтверждает верность выбранным ориентирам – сохранить нашу историю и культуру для будущих поколений неоскверненной. И эту роль берут на себя муниципалитеты, бережно храня память о героях прошлых лет и наших современниках»,

— отметила Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Чтобы принять участие в Народном голосовании, нужно авторизоваться на портале Госуслуг и на странице «Решаем вместе. Голосования» перейти в раздел «Народное голосование в рамках Всероссийской муниципальной премии «Служение». В каждой из номинаций можно выбрать один проект.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Организатором Премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ.

Фото: ВАРМСУ