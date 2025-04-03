Новый больничный комплекс в Лахденпохье начнут строить в этом году

Руководитель региона продолжает серию встреч с земляками, отвечая на самые актуальные вопросы граждан в муниципальных образованиях. 2 апреля Артур Парфенчиков провел очередное мероприятие – на этот раз в Лахденпохском районе. Встреча с местными жителями прошла в Центре детского творчества в г. Лахденпохья.

Тема медицинского обслуживания во всех районах и округах занимает особое место. Не стала исключением и встреча с жителями Приладожья. Отвечая на вопросы земляков, Глава Карелии рассказал о ближайших планах по развитию здравоохранения в Лахденпохском районе.

Строительство больничного комплекса с поликлиникой и стационаром в г. Лахденпохья изначально запланировано на 2028-2030 годы в рамках федеральной целевой программы развития республики. Однако сейчас власти Карелии вышли с предложением в Правительство России начать строительство уже в этом году.

Также в 2025 году будет приобретен ФАП для п. Мийнала. В п. Хийтола врачебная амбулатория войдет в состав будущего социально-культурного комплекса. Проект объекта сейчас проходит государственную экспертизу. В 2027 году ФАП построят в п. Тиурула.

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков также поделился, что в Лахденпохье планируется установка компьютерного томографа для глубоких обследований пациентов. Закупят для района и другое оборудование, среди которого – эндоскоп: специалист по таким обследованием появится в Лахденпохье в этом году. Кроме того, по целевым договорам для города обучаются 3 студента – 2 терапевта и педиатр.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия