Парфенчиков поручил благоустроить территорию школы в Элисенвааре

Сегодня в Элисенваарской школе учатся 73 воспитанника. Здание после капитального ремонта открыли в январе. Работы выполнила карельская компания ООО «СКК-Строй». Подрядчик отремонтировал фасад, кровлю, полы, входную группу, системы тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, санузлы, оборудовал локальные очистные сооружения, заменил окна и двери. Дополнительно снесли незавершенную с советского периода пристройку к зданию, которая представляла опасность для детей.

В ходе рабочей поездки в Приладожье Глава Карелии оценил качество выполненного ремонта, пообщался с руководством, педагогами и воспитанниками школы.

– Школа расположена в историческом здании. Пообщался с ребятами: они рассказали, что здесь же учились их родители, их бабушки и дедушки, учителя – это создает особую атмосферу. Такие школы необходимо приводить в порядок. Ремонт выполнила наша карельская компания – всё сделано добротно, красиво и комфортно. Дети остались довольны.

– отметил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии поручил Министерству образования и спорта республики совместно с муниципалитетом выполнить благоустройство пришкольной территории. В ближайшее время подрядчик окончательно вывезет строительные отходы, оставшиеся после демонтажа пристройки. При спонсорской поддержке выполнят работы по отсыпке и благоустройству территории.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия