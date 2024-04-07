07 апреля 2024, 17:39
Спорт

Карельскую спортсменку отобрали на чемпионат мира, но ей нужна помощь

Победитель и призер престижных соревнований по тайскому боксу Дарья Полозская ищет тех, кто поможет осуществить мечту

Карельскую спортсменку Дарью Полозскую по итогам чемпионата России по тайскому боксу отобрали на чемпионат мира. Престижные соревнования пройдут в Греции с 31 мая по 10 июня этого года. Но поехать на них наша спортсменка сможет только если найдутся неравнодушные люди.

Дарья живет в Петрозаводске и уже пять лет занимается муайтай под руководством тренера Дианы Зубровской. За это время спортсменка становилась победителем и призером различных престижных соревнований в республике, СЗФО, а также на всероссийском уровне.

Она - финалистка кубка России 2022 и 2023 года, бронзовый призер чемпионата России 2024 года.

- Пройти отбор на чемпионат мира было моей мечтой! И вот она осуществилась!

Но найти деньги на поездку стало для нее большой проблемой. Все отборочные этапы и поездки на сборы спортсменка оплачивала и оплачивает за свой счет. Она - студентка ПетрГУ, так что сумма для поездки в Грецию для нее неподъемная.

- Конечно, мы с тренером обращались в разные официальные инстанции: в министерство образования и спорта Карелии, в администрацию города, но на данный момент положительного ответа нигде не получили,

- рассказала Дарья.

Она просит всех, кто может и хочет, помочь ей собрать необходимые для участия в чемпионате 270 тысяч рублей. Перевод можно сделать по реквизитам, указанным в соцсети спортсменки. // фото: pixabay.com

 

 

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новости Карелии
Петрозаводск
тайский бокс
Дарья Полозская