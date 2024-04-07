Карельскую спортсменку отобрали на чемпионат мира, но ей нужна помощь

Карельскую спортсменку Дарью Полозскую по итогам чемпионата России по тайскому боксу отобрали на чемпионат мира. Престижные соревнования пройдут в Греции с 31 мая по 10 июня этого года. Но поехать на них наша спортсменка сможет только если найдутся неравнодушные люди.

Дарья живет в Петрозаводске и уже пять лет занимается муайтай под руководством тренера Дианы Зубровской. За это время спортсменка становилась победителем и призером различных престижных соревнований в республике, СЗФО, а также на всероссийском уровне.

Она - финалистка кубка России 2022 и 2023 года, бронзовый призер чемпионата России 2024 года.

- Пройти отбор на чемпионат мира было моей мечтой! И вот она осуществилась!

Но найти деньги на поездку стало для нее большой проблемой. Все отборочные этапы и поездки на сборы спортсменка оплачивала и оплачивает за свой счет. Она - студентка ПетрГУ, так что сумма для поездки в Грецию для нее неподъемная.

- Конечно, мы с тренером обращались в разные официальные инстанции: в министерство образования и спорта Карелии, в администрацию города, но на данный момент положительного ответа нигде не получили,

- рассказала Дарья.

Она просит всех, кто может и хочет, помочь ей собрать необходимые для участия в чемпионате 270 тысяч рублей. Перевод можно сделать по реквизитам, указанным в соцсети спортсменки. // фото: pixabay.com