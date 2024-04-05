05 апреля 2024, 14:37
Спорт

Карельский ушуист победил на первенстве России

Максим Дедовец занял первое место на соревнованиях среди юниоров

Максим Дедовец из Карелии одержал победу на первенстве России по ушу среди юниоров. Соревнования прошли в Москве, сообщили в паблике Центра спортивной подготовки

Карельский кандидат в мастера спорта выступал в дисциплине «таолу. Наш ушуист почти выполнил норматив мастера спорта, ему не хватило 0,003 балла.

Победу Максим одержал среди юниоров 15-17 лет. В дисциплине ‎таолу-тайцзи цзянь он занял второе место.

Турнир длился с 31 марта по 05 апреля, в нем приняли участие больше 300 спортсменов из 32 регионов РФ. // фото: Центр спортивной подготовки

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