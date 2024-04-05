Карельский ушуист победил на первенстве России

Максим Дедовец из Карелии одержал победу на первенстве России по ушу среди юниоров. Соревнования прошли в Москве, сообщили в паблике Центра спортивной подготовки

Карельский кандидат в мастера спорта выступал в дисциплине «таолу. Наш ушуист почти выполнил норматив мастера спорта, ему не хватило 0,003 балла.

Победу Максим одержал среди юниоров 15-17 лет. В дисциплине ‎таолу-тайцзи цзянь он занял второе место.

Турнир длился с 31 марта по 05 апреля, в нем приняли участие больше 300 спортсменов из 32 регионов РФ. // фото: Центр спортивной подготовки