Карельскую березу научились выращивать «в пробирке»

Массовые посадки карельской березы планируют создать в республике, чтобы спустя 25-30 лет заготавливать ее в промышленных масштабах. Об этом на встрече с министром образования России Валерием Фальковым рассказал глава региона Артур Парфенчиков.

Губернатор вместе с руководителем КарНЦ РАН Ольгой Бахмет презентовали научный потенциал республики. Местные ученые научились выращивать «из пробирки» выращивать саженцы карельской березы.

Власти Карелии рассчитывают на поддержку федералов в создании массовых посадок деревьев для последующей заготовки карельской березы.

- В ближайшем будущем нам необходимы промышленные объемы саженцев. Для этого и биолаборатория, и площадка для посадок нуждаются в обновлении,

- отметил Парфенчиков.

Он нет исключил также создание экопарки и детско-юношеского научного центра в Петрозаводске. // фото: www.freepik.com