В мэрии пообещали в этом году поставить фонари на Исаковском бульваре

В администрации Петрозаводска пообещали до конца года оборудовать освещение на Исаковском бульваре. Ранее жители карельской столицы пожаловались на темноту на улице и утверждали, что пробираются чуть ли не на ощупь.

Городские власти заявили, что в Первомайском районе поставят 41 торшерный светильник.

«Их разместят на шестиметровых черных металлических опорах. Кроме того, еще 19 дополнительных светильников оборудуют на существующих столбах троллейбусной контактной сети»,

- сообщили на днях в администрации столицы Карелии.

Модернизацию освещения продолжают и в других районах города. Работы ведутся на улицах Антикайнена, Боровой, в парках Сенаторка, Патриот, на Петровской набережной.

Ранее работы были завершены на проспектах Карельском, Ленина и Карла Маркса, на Высотной аллее, улицах Фурманова, Мичуринская, Пограничная, Кутузова, Советская, Пархоменко, Древлянка, Кимасозерской, Станционная, Нойбранденбургская, Ровио, Куйбышева, Судостроительная, Сунская, Красная, Ригачина и Щорса, в Ругозерском, 1-м и 2-м Речных переулках, Вороньем, Курганском и Образовательном проездах, на набережной Варкауса.

Новые фонари засветили в Соломенном на Петрозаводском шоссе, главной площади, улицах Соломенской, Логмозерской и Рабочей, на Птицефабрике между Южным и Рядовым проездами, на Вытегорском шоссе на Кукковке и на Гвардейской улице на Ключевой. // фото: «Подслушано в ПТЗ»/ВКонтакте