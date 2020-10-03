Карельский видеограф снял, как сотни лебедей улетают на юг

Видеограф из Костомукши Вартан Миносян выложил в сеть завораживающее видео. Он заснял лебедей, улетающих на юг. Уникальные кадры сделаны в Калевальском районе близ деревни Юшкозеро.

Для съемки птиц видеограф использовал квадрокоптер. Судя по всему, лебеди не боялись летавшего возле них аппарата. На видео запечатлены сотни птиц.

Видео было сделано 27 сентября возле деревни Юшкозеро. Ролик на странице видеографа набрал уже тысяч просмотров.