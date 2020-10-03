Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на 2021 год

Премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложена на 2 апреля 2021 года. Причина – пандемия коронавируса, сообщает «Коммерсантъ».

Лента должна была выйти на экраны весной 2020 года, но в марте дату премьерного показа перенесли на ноябрь. Теперь ее снова переносят.

– MGM, Universal и продюсеры «Бонда» Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что выпуск 25 фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" будет отложен до 2 апреля 2021 года, чтобы его могли посмотреть зрители во всем мире, — сказано в официальном аккаунте Twitter фильма.

Отметим, что этот фильм должен стать последним с участием британского актера Дэниела Крейга. Он исполнил роль спецагента в пятый раз.