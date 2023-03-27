Карельский спортсмен завоевал медали Кубка России по парусному спорту

Отлично выступил на II этапе Кубка России по парусному спорту сноукайтер из Карелии Дмитрий Никуличев. Соревнования проходили в Териберке, итоги подвели 26 марта, сообщает Минобразования и спорта Карелии.

Победу оспаривали участники из Петрозаводска, Ярославля, Тольятти, Петербурга, Новосибирска, Москвы.

В группе сноукайтинга после двух дней соревнований серебряную медаль получил президент Федерации парусного спорта Карелии Дмитрий Никуличев. Это его итог в общем зачете. В зачете «гранд-мастер» карельский спортсмен стал первым. // фото: vk.com/minsportkarelia