Карельский медведь попытался сбежать в Финляндию

Граница между Россией и Финляндией настолько очистилась от людей за время коронавирусной пандемии, что пограничники теперь наблюдают на своих постах диких животных, которые вольно гуляют между странами, сообщает посольство Финляндии в России.

Финские пограничники, которые часто рассказывают в соцсетях о своих рабочих буднях, выложили накануне фото косолапого гостя, прокомментировав визит с юмором:

«Передвижение в пограничной зоне возможно только при наличии разрешения. Лесному королю на фото было сказано, что разрешение можно запросить c помощью сервиса suomi.fi».

Зверя заметили на участке границы области Кайнуу, сопредельной Муезерскому району и Костомукше.

Впрочем, медведь — не единственный нарушитель границы. За последнюю неделю нелегальных переходов было три: один — из Финляндии в Россию, два — наоборот.

