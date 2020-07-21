Карельский медведь попытался сбежать в Финляндию
Граница между Россией и Финляндией настолько очистилась от людей за время коронавирусной пандемии, что пограничники теперь наблюдают на своих постах диких животных, которые вольно гуляют между странами, сообщает посольство Финляндии в России.
Финские пограничники, которые часто рассказывают в соцсетях о своих рабочих буднях, выложили накануне фото косолапого гостя, прокомментировав визит с юмором:
«Передвижение в пограничной зоне возможно только при наличии разрешения. Лесному королю на фото было сказано, что разрешение можно запросить c помощью сервиса suomi.fi».
Зверя заметили на участке границы области Кайнуу, сопредельной Муезерскому району и Костомукше.
Впрочем, медведь — не единственный нарушитель границы. За последнюю неделю нелегальных переходов было три: один — из Финляндии в Россию, два — наоборот.