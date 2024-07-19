Карельский центр авиалесоохраны оказался на грани выживания

Автономное учреждение Карелии «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» ищет новых сотрудников практически по всем ключевым постам. Нет начальников отдела бухгалтерской учетности, экономики, отдела кадров. Куда они все подевались? Не вынесли условий, когда у предприятия ни на что нет денег, а зарплаты сотрудников урезаны до минимума.

Учредитель — министерство природных ресурсов и экологии говорит: потерпите. Предлагает автономному учреждению выращивать тюльпаны на продажу или оказывать услуги населению с помощью техники, предназначенной для тушения лесных пожаров.

При этом бригады Авиалесоохраны регулярно выезжают ликвидировать пожары в другие регионы России. Подробнее читайте в нашем материале. // Фото: Карельский центр авиалесоохраны.