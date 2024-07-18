Большая часть ремонта в школе № 35 в Петрозаводске сделана

Продолжаются капремонты в четырех школах Петрозаводска. Сотрудники горадминистрации сегодня вместе с родителями проверили ход работ в школе № 35, рассказала мэр.

По ее словам, подрядчик уже выполнил 65 процентов от необходимого объема работ. От графика рабочие не отстают. Они заменили все окна, завершают облицовку фасада, продолжают ремонт крылец, отмостки и козырьков.

Объект обещают сдать к новому учебному году. Но внутренние работы будут делать в следующем году, менять инженерные сети – тоже. // фото: скриншот видео