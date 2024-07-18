Из Авиалесоохраны Карелии бегут сотрудники

Текст: Елена Малишевская

Автономное учреждение Карелии «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» ищет новых сотрудников практически по всем ключевым постам. Нет начальников отдела бухгалтерской учетности, экономики, отдела кадров. Куда они все подевались? Не вынесли условий, когда у предприятия ни на что нет денег, а зарплаты сотрудников урезаны до минимума. Учредитель — министерство природных ресурсов и экологии говорит: потерпите. При этом бригады Авиалесоохраны регулярно выезжают ликвидировать пожары в другие регионы России.

4 июля сорок работников десантно-пожарной службы Карельского центра авиалесоохраны вылетели на помощь коллегам в Забайкалье, где на площади 311 тыс га бушуют лесные пожары. Решение об их отправке принял глава Карелии Артур Парфенчиков после обращения к нему исполняющего обязанности губернатора Забайкальского края Александра Костенко.

«В Карелии лесопожарная обстановка на контроле. Действующих пожаров нет, сил и средств достаточно, специалисты ведут патрулирование»,

- написал в соцсети Артур Парфенчиков.

Такие формулировки у сотрудников Авиалесоохраны вызывают грусть и вопросы. «Сил и средств достаточно» у кого? До какой поры они будут получать зарплату, с которой сняты все премиальные надбавки? Почему увольняются специалисты, много лет проработавшие в коллективе? Можно ли потом их будет называть профессиональной командой, когда на многие посты придут новички, которым еще долго учиться специфике дела?

В своей группе в соцсети предприятие регулярно публикует объявления о поиске сотрудников:

«Специалист по охране труда – заработная плата от 40 000 руб., желателен опыт работы в бюджетной сфере».

«Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – заработная плата от 50 000 руб., опыт работы от 5 лет (желательно в бюджетной сфере)».

«Экономист – заработная плата от 40 000 руб., опыт работы от 3 лет, знание бухгалтерского учета бюджетных учреждений, знание и умение работать в «1С: Бухгалтерия 8», «Web-консолидация», СУФД».

«Заведующий складом – заработная плата от 35 000 руб., опыт работы – от 1 года».

Комментарии действующих (пока) сотрудников Авиалесоохраны под этими объявлениями полны горечи и сарказма:

«А теперь представьте, сколько зарплата у тех, кто пожары тушит».

«Какие у нас зарплаты, как на них жить? Ответственность какая у всех... это ужас — зарплаты».

«Ещё и снизили на 25%. И это в пожароопасный сезон. Работы очень много, а денег мало. И по данным вакансиям к нам так никто и не пришел. И с каждым днём наш центр все пустеет и пустеет».

«Просто у организации большие долги, непонятно откуда взявшиеся. Нет денег ни на авиацию, ни на спецодежду, и так далее. Кто не дураки и не хочет брать на себя ответственность или разгребать это за копейки, уволились. Теперь ищут, кто будет бардак разгребать (на дурачка). В этом году, видимо, без корпоративов в «Северном».

Еще меньше зарплаты у карельских инспекторов в лесах. После того как Минприроды сделало электронную рассылку по своим подведомственным учреждениям с предложением работникам поучаствовать в программе долгосрочных сбережений, Ольга Иванова написала в соцсети эмоциональный пост:

«Я думаю, что многие наши госинспекторы лесничеств, как и я, после прочтения этой информации выругались четырехэтажным матом. Конечно, мы хотим накопить на мечту! Только теперь Минфину нужно срочно подготовить памятку для работников с заработной платой в МРОТ (именно столько составляет зарплата карельского госинспектора, кстати, зарплата инженера и лесничего немногим выше) о том, как грамотно распределять средства на все нужды и взвешенно экономить. Послание Президента о повышении зарплаты работников леса мы слышали, но изменений в расчетном квитке не увидели… Бензина выдают, чтобы леса патрулировать, - капли… Кто-то из лесников, я слышала, ездит на велосипеде на осмотры. Может быть, расчет на то, что лес и так прокормит?».

Примерно так - «Лес сам прокормит!» - рассуждают и в Минприроды. Как рассказывают сотрудники Авиалесоохраны, из ведомства поступают предложения одно другого краше:

«Вы же автономное учреждение, вы могли бы сами деньги зарабатывать!»

«Почему бы вам не выращивать тюльпаны, например?»

«У вас же много лесной техники, можно оказывать разные услуги за деньги...»

Выращивать тюльпаны! Как вам нравится такое предложение? Или техникой, предназначенной для тушения пожаров, огороды копать... А ничего, что эта техника давно нуждается в ремонте и даже в замене? Проверка перед началом пожароопасного сезона показала, что некоторые машины вообще не завелись...

Вспоминается ситуация с российской армией в 90-е и начало 2000-х. Тогда тоже поступали предложения от «эффективных менеджеров» - как вооруженным силам зарабатывать самим. Потом опомнились, а когда жареный петух в мягкое место клюнул, все мы примерно знаем, какие деньги ежедневно уходят на оборонный комплекс.

Да, в Карелии сейчас нет, слава богу, масштабных лесных пожаров. Возникают локальные очаги возгорания, с ними быстро справляются. Но это не значит, что нужно все развалить и довести людей до ручки. Может случиться так, что когда придет беда, справляться с нею будет некому. // Фото: Карельский центр Авиалесоохраны.