18 июля 2024, 15:41
Общество

Энергетики объяснили, зачем в Петрозаводске включают фонари днем

«Петрозаводские энергетические системы»: ремонтные работы требуют включенных ламп

Днем в Петрозаводске порой включены фонари, это беспокоит горожан. В ответ на их обращения мэрия объяснила, что все в порядке: так и должно быть.

- Это означает, что на участке ведутся ремонтные работы. В частности, такое происходит при замене неисправных ламп,

- рассказали в администрации карельской столицы, ссылаясь на «Петрозаводские энергетические системы».

Наружное освещение в карельской столице работает автоматически, согласно утвержденному графику. Фонари на улицах оснащены специальными контроллерами. // фото: администрация Петрозаводска

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Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
уличное освещение