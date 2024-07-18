Энергетики объяснили, зачем в Петрозаводске включают фонари днем

Днем в Петрозаводске порой включены фонари, это беспокоит горожан. В ответ на их обращения мэрия объяснила, что все в порядке: так и должно быть.

- Это означает, что на участке ведутся ремонтные работы. В частности, такое происходит при замене неисправных ламп,

- рассказали в администрации карельской столицы, ссылаясь на «Петрозаводские энергетические системы».

Наружное освещение в карельской столице работает автоматически, согласно утвержденному графику. Фонари на улицах оснащены специальными контроллерами. // фото: администрация Петрозаводска