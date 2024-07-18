Фекальные инфекции и кишечную палочку нашли на пляжах Петрозаводска

Эксперты Роспотребнадзора Карелии выявили наличие кишечной палочки, фекальных стрептококков, энтерококков и колиформных бактерий в воде и песке популярных мест отдыха жителей Петрозаводска. В городе не предусмотрены официальные пляжи для купания, но есть территории, предназначенные для массового отдыха людей.

Тем не менее, рекомендуется воздержаться от длительного контакта с песком и купания в таких местах.

В июне эксперты провели исследование проб воды и песка в популярных местах отдыха жителей Петрозаводска. В районе Каменного карьера и Сайнаволока были обнаружены фекальные стрептококки в почве, а также кишечная палочка в воде.

Однако пробы, взятые в Песках и на набережной Гюллинга, показали отсутствие бактерий в почве — здесь можно загорать без опасений.

К сожалению, вода в этих местах также не соответствует нормам: в ней присутствуют E.coli, колифаги, общие колиформные бактерии, энтерококки и другие микроорганизмы. // фото: «Петрозаводск говорит»