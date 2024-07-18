18 июля 2024, 14:22
Улицу перекопают из-за строительства газопровода в Петрозаводске
Водителей карельской столицы предупредили о закрытии проезда по улице Льва Толстого в августе
Мэрия Петрозаводска предупредила автомобилистов об изменении схемы движения на Зареке с 7 августа.
По информации городской администрации, с этого дня проезд транспортных средств будет запрещен по улице Льва Толстого в районе Пуговичного проулка и улицы Волховской. Временные неудобства связаны со строительством газопровода.
Автомобилистов просят обращать внимание на установленные знаки и искать пути объезда. // Фото «Петрозаводск говорит»