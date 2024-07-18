Администрация лицея устроила «чистку» среди выпускников

Текст: Марина Бедорфас

Родители выпускников 9-х классов Академического лицея рассказали, как после вручения аттестатов их пригласили на собеседование по поводу зачисления в 10 классы. К слову, из выпускников пяти девятых классов в школе останется даже не половина желающих, десятых классов будет только два. Почему, администрация школы родителям не объясняет.



Мама Анна (имя изменено) поделилась своей историей с порталом «Петрозаводск говорит». Ее ребенок, как и остальные ученики, был приглашен вместе с родителями на встречу с педагогической комиссией.



«Это была настоящая чистка. Мы не ожидали, что будет такой стресс и психологическое давление. Два 10-х класса, которые набирают, будут по 22-23 человека, получается, около 60 человек должны найти себе другие школы и уйти в колледжи. Они просто «не влезают».

Мой ребенок не собирался уходить после 9 класса. Он сдал ОГЭ, да, не так успешно, как хотелось бы, но в аттестате средний балл выше 4. Мы думали, что этот педсовет будет такой формальностью. Нас предупредят, что в 10 классе будет сложнее, надо будет больше работать, готовиться к ЕГЭ. Но это было такое унижение для детей. Педсовет просто растоптал нас, сказав, что в 10 классе будут одни двойки. Нам подробно объясняли, что дети ничего не смыслят в профильных предметах, а некоторым, претендующим в класс физмата, сказали, что и в программировании они ноль», - поделилась Анна.

Родительница вспоминает, что пока они ждали своей очереди, школьники вместе с мамами и папами выходили со слезами, кто-то в стрессе даже не мог разговаривать. Такого педагогического подхода явно никто не ожидал.





«Всем, кто вышел перед нами с этого собеседования, сказали искать другую школу. Несколько человек получили «шанс» с испытательным сроком на три месяца с сентября. А еще предложили прийти в августе и написать тестовую работу. Если вы поступите в другую школу и напишете у нас хорошо работу, то мы сможем вас, может быть, взять. Но мы уже подумали, дадут такую работу, что никто не напишет, и в очередной раз унизят детей», - продолжает родительница.

«Особенно мне обидно, конечно, за ребенка. Это такой прессинг, психологическое давление. Подростку взрослые люди публично объясняют, что он дурак, все аргументируют, итог - он не достоин учиться в этом лицее. И при этом в течение года никаких претензий, что не успевает по какому-то предмету, никто не высказывал», -

рассказывает наша собеседница.

«Мне не нужны такие в школе!» - такие фразы родители слышали на педсовете от завуча (ведет профильный предмет в 10 классе). По словам нашей собеседницы, некоторым выпускникам директор определила путь, подсказав, что в Петрозаводске есть колледжи, где хорошо готовят специалистов.

«Какое вы имеете право решать, что нужно ребенку? Мы сами решим. Столько умных тетенек и дяденек работает в лицее, и они просто берут и убивают в учениках всю уверенность и самоуважение, да и мотивацию».

Анна рассказала, что, когда они с ребенком вышли из кабинета, он сказал, что ни в коем случае больше не останется в этой школе. Они забрали документы. И без всяких проблем, тестов, контрольных поступили в профильный класс в другую школу в Петрозаводске. Отметим, что в эту же школу пришли еще несколько выпускников лицея.

«Я знаю, что лицеи и гимназии могут проводить внутренние испытания среди поступающих в 10 класс, давать какие-то задания, проводить конкурс аттестатов, но не такие психологические испытания и стресс, который мы вынуждены были пережить дополнительно после экзаменов», - уточняет Анна.

Как нашей редакции пояснили в мэрии Петрозаводска, педагогический совет в лицее состоялся 25 июня, после вручения аттестатов. На него были приглашены дети и родители, написавшие заявление в 10 класс, чье зачисление вызывало вопросы.



«Решение о зачислении в лицей принималось строго в соответствии с «Положением о комплектовании 10 классов», размещено на сайте. Конкурсный отбор в 10 класс проводится на основании: ст.55 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», постановления правительства Карелии от 17.08.2015 года №265 - П, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, а также положения о комплектовании 10-х профильных классов. В лицее сформировано 4 профиля: социально-экономический, физико-математический (технологический), химико-биологический (естественно-научный), гуманитарный. Профили объединены в 2 мультипрофильных класса. В пяти 9-х классах был 101 выпускник, 3 ребенка остались на осень. В 2 десятых классах набрано 56 человек, что на 6 человек больше плана набора. До сих пор приходят родители обучающихся из других школ города, приносят заявления», - уточнили в пресс-службе администрации карельской столицы.

Также в мэрии отметили, что у выпускников, которые не попали в 10 класс Академического лицея, есть возможность подать заявление в другие школы города. В настоящее время вакантные места есть в школах № 25, 26, 9, 35, 6 и в профильный хим-био класс в школе № 10. А вот о моральной составляющей прошедшего педсовета ничего не сообщается. // Фото: Минобразования и спорта Карелии.