Карельский боксер пробился в финал первенства России среди юниоров

В Серпухове продолжается первенство России по боксу среди юниоров. Успешно выступает на соревнованиях наш земляк Константин Опольский, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

В полуфинале мастер спорта международного класса одержал уверенную победу над представителем Москвы Хамзатом Матиевым. Константин выступает в весовой категории 60 килограммов.

В финале соперником Опольского станет Данила Хоружий. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»