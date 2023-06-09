09 июня 2023, 15:17
Карельский боксер пробился в финал первенства России среди юниоров
Константин Опольский уверенно победил спортсмена из Москвы в полуфинальном бою
В Серпухове продолжается первенство России по боксу среди юниоров. Успешно выступает на соревнованиях наш земляк Константин Опольский, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
В полуфинале мастер спорта международного класса одержал уверенную победу над представителем Москвы Хамзатом Матиевым. Константин выступает в весовой категории 60 килограммов.
В финале соперником Опольского станет Данила Хоружий. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»