Карельские спортсмены взяли две медали на престижном турнире в Москве

В Москве проходят всероссийские соревнования «Неделя легкой атлетики». Успешно выступают на стартах спортсмены из нашей республики, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Так, накануне Зоя Киселева стала победительницей в беге на 100 метров в возрастной категории U23 с результатом 11,86 секунды. Спортсменка тренируется у Владимира Киселева и Евгения Савинова.

Артемий Киселев выступал в беге на дистанции 400 метров. Он завоевал серебро в группе U18 с результатом 50,74 секунды. Арсений - воспитанник Александра Кишкина и Наталии Козловой. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»