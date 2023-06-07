Один из лучших футболистов всех времен 35-летний Лионель Месси может перейти в клуб из США «Интер Маймами». Об этом сообщает ряд западных СМИ и журналистов.

Ожидается, что о переходе аргентинского футболиста, нападающего клуба «Пари Сен-Жермен» объявят в ближайшие часы, пишет «Лента.ру».

Командой владеет бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Ранее французский «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. На футболиста претендуют испанская «Барселона» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. До этого аргентинец выступал за «Барселону». Привел национальную сборную к чемпионству на мундиале в Катаре в 2022 году. // фото РБК/ Buda Mendes/Getty Images