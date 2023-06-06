Команда ПетрГУ стала призером проекта «Мини-футбол - в вузы»

В Нижегородской области завершился очередной сезон всероссийского проекта «Мини-футбол - в вузы». Успешно выступила на турнире команда ПетрГУ, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Футболисты из Петрозаводска выступали в Серебряной лиге второго дивизиона и остановились в шаге от победы. В итоге наши земляки завоевали серебро.

Лучшим игроком команды признан Даниил Богданов, а лучшим вратарем стал Артем Пикин. Футболистов тренирует Андрей Коваленков. // Фото: vk.com/minsportkarelia