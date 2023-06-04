«Забег.РФ» собрал более 500 любителей спорта в Петрозаводске

Утром 4 июня «Забег.РФ» стартовал в города России, а также в Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане.

В Петрозаводске спортивный полумарафон собрал более 500 участников. Горожане не только бегали, но и ходили со скандинавскими палками. Для участников были подготовлены различные дистанции - от 1 км до 21,1 км. Участников вдоль всего маршрута поддерживали волонтеры и музыканты.

Трасса полумарафона проходила по центральным улицам карельской столицы. Часть набережной Варкауса была перекрыта для движения машин.

В забеге на 1 км лучшими стали: Дарья Митина и Данил Романов, на 5 км - Ксения Абрамова и Станислав Галеев, на 10 км - Ольга Ерохина и Алексей Смирнов, на 21 км - Наталья Липинская и Дмитрий Попов, на 5 км сканди - Елизавета Ерохина и Юрий Романчин, сообщили в карельском министерстве образования и спорта. // фото предоставлено министерством образования и спорта РК