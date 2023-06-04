04 июня 2023, 11:21
Любители велоэкстрима соберутся в Спасской губе
В Кондопожском районе пройдет фестиваль велоспорта эндуро
В Карелии будут состязаться любители погонять на велосипедах по кочкам и корешкам. С 10 по 12 июня в Спасской Губе пройдет фестиваль велоспорта эндуро.
Участвовать будут как совсем юные спортсмены в возрасте от 10 лет, так и опытные велогонщики.
Маршрут пройдет на территории, прилегающей к спортивному клубу «Луми» (деревня Декнаволок), рядом с поселком Спасская губа в Кондопожском районе. // фото unsplash.com