04 июня 2023, 11:21
Спорт

Любители велоэкстрима соберутся в Спасской губе

В Кондопожском районе пройдет фестиваль велоспорта эндуро

В Карелии будут состязаться любители погонять на велосипедах по кочкам и корешкам. С 10 по 12 июня в Спасской Губе пройдет фестиваль велоспорта эндуро.

Участвовать будут как совсем юные спортсмены в возрасте от 10 лет, так и опытные велогонщики.

Маршрут пройдет на территории, прилегающей к спортивному клубу «Луми» (деревня Декнаволок), рядом с поселком Спасская губа в Кондопожском районе. // фото unsplash.com

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Метки: 
велоспорт эндуро
новости Карелии
спасская губа