Часть Петрозаводска побежит, а часть будет объезжать

В воскресенье в столице Карелии пройдет традиционный полумарафон. На время спортивного мероприятия «Забег.РФ» изменится организация движения и маршруты городских автобусов и троллейбусов.

4 июня забег пройдет по центральным улицам. Аналогичные старту состоятся в других регионах страны, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане.



Паблик «Спорт-норма жизни Карелия» опубликовал программу полумарафона.

Стартовый городок начнет работу с 8:00 на площади Кирова. Первыми побегут дети от 7 до 17 лет – старт в 08:30. В девять часов стартуют те, кому бежать на 21,1 км, 10 км, 5 км. В 09:05 – пустят ходоков с палками. В 09:10 – старт марша здоровья. Затем состоятся награждения. В 11:30 – будет дан старт детским забегам, медали вручат на финише. Итоги фестиваля подведут в 12:30.

Напомним, на время полумарафона в Петрозаводске изменится схема движения транспорта. С 18 часов 3 июня на протяжении всего маршрута будет запрещена остановка. На площади Кирова – месте старта и финиша – ограничения начали действовать с 9:00. В день соревнований с 7:30 до 12:00 будет организована пешеходная зона. Исключением станет набережная Варкауса, где дистанция будет пролегать только по одной полосе – от Центра в сторону улицы Мелентьевой. Встречное движение автомобилей – от Октябрьского района – останется без изменений. // фото unsplash.com