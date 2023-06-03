03 июня 2023, 09:24
Сокрушительные удары – появилось видео боя Натальи Дьячковой
Итальянская спортсменка Лена Нокер проиграла в самом начале поединка
Спортсменка из Карелии Наталья Дьячкова одержала вторую победу в крупнейшей азиатской лиге One Championship в поединке против итальянки Лены Нокер.
Карельская «рысь» обрушила на спортсменку серию мощных ударов, сбивающих с ног. Дьячкова одержала победу нокаутом на второй минуте поединка. Видео боя Дьячковой – Нокер опубликовал паблик «Спорт – норма жизни Карелия».
«Просто отбойный молоток! Молодец, наша «Карельская рысь»! – комментировали бой петрозаводчанки подписчики сообщества.
«Наталья - гордость Карелии»;
«Пушка, молодец»;
«Молодец! Достойно одержала победу!» // фото скриншот