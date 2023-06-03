Сокрушительные удары – появилось видео боя Натальи Дьячковой

Спортсменка из Карелии Наталья Дьячкова одержала вторую победу в крупнейшей азиатской лиге One Championship в поединке против итальянки Лены Нокер.

Карельская «рысь» обрушила на спортсменку серию мощных ударов, сбивающих с ног. Дьячкова одержала победу нокаутом на второй минуте поединка. Видео боя Дьячковой – Нокер опубликовал паблик «Спорт – норма жизни Карелия».

«Просто отбойный молоток! Молодец, наша «Карельская рысь»! – комментировали бой петрозаводчанки подписчики сообщества.

«Наталья - гордость Карелии»;

«Пушка, молодец»;

«Молодец! Достойно одержала победу!» // фото скриншот