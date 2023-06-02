Карельская «рысь» Наталья Дьячкова победила итальянку Лену Нокер

Карельская «рысь» Наталья Дьячкова одержала вторую победу в крупнейшей азиатской лиге One Championship.

Бой состоялся 2 июня в рамках турнира ONE Friday Fights 19 в Таиланде. Ее соперницей стала итальянка Лена Нокер. Поединок в минимальном весе проходил по правилам муай-тай.

Петрозаводчанка победила в первом раунде техническим нокаутом, сообщается в паблике лиги.

Напомним, в первом бою чемпионка России, мира и Европы по муай-тай из Карелии одержала уверенную победу нокаутом. Ее соперницей была тайская спортсменка Докмайпа Фэиртекс. // фото скриншот видео с VK-страницы Натальи Дьячковой