01 июня 2023, 17:24
Наталья Дьячкова завтра проведет свой второй бой в ONE Championship
«Карельская рысь» чувствует себя уверенно, болеть за нее можно в прямом эфире
В пятницу, 2 июня, свой второй бой в авторитетной азиатской лиге ONE Championship проведет Наталья Дьячкова. Карельская спортсменка заявила о своей уверенности, рассказали в минобразования и спорта РК.
- Первым боем был пройден эмоциональный барьер. Сейчас мне все понятно, я спокойна,
- сказала она.
Напомним, в первом бою наша спортсменка одержала уверенную победу. Она отправила соперницу Докмайпу Фэиртекс в нокаут.
Поддержать Наталью можно завтра в 16:00 в клубе C20 по адресу Коммунальная 20 или в прямом эфире на YouTube. // фото: Наталья Дьячкова/ВКонтакте