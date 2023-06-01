Наталья Дьячкова завтра проведет свой второй бой в ONE Championship

В пятницу, 2 июня, свой второй бой в авторитетной азиатской лиге ONE Championship проведет Наталья Дьячкова. Карельская спортсменка заявила о своей уверенности, рассказали в минобразования и спорта РК.

- Первым боем был пройден эмоциональный барьер. Сейчас мне все понятно, я спокойна,

- сказала она.

Напомним, в первом бою наша спортсменка одержала уверенную победу. Она отправила соперницу Докмайпу Фэиртекс в нокаут.

Поддержать Наталью можно завтра в 16:00 в клубе C20 по адресу Коммунальная 20 или в прямом эфире на YouTube. // фото: Наталья Дьячкова/ВКонтакте