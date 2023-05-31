31 мая 2023, 16:24
Спорт

Карельский бодибилдер взял бронзовую медаль на турнире в Петербурге

Вячеслав Гончарук выступал на кубке и первенстве страны по бодибилдингу

Бодибилдер Вячеслав Гончарук из Карелии стал бронзовым призером кубка и первенства России по бодибилдингу. Состязания проходили в Санкт-Петербурге.

Атлет стал третьим в категории бодибилдинг 95 кг, сообщили в Центре спортивной подготовки.

Тренируют карельского бодибилдера Вячеслав Красовский и Геннадий Ерошкин // фото Федерация бодибилдинга Карелии

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Метки: 
новости Карелии
бодибилдинг
Вячеслав Гончарук