Карельский бодибилдер взял бронзовую медаль на турнире в Петербурге

Бодибилдер Вячеслав Гончарук из Карелии стал бронзовым призером кубка и первенства России по бодибилдингу. Состязания проходили в Санкт-Петербурге.

Атлет стал третьим в категории бодибилдинг 95 кг, сообщили в Центре спортивной подготовки.

Тренируют карельского бодибилдера Вячеслав Красовский и Геннадий Ерошкин // фото Федерация бодибилдинга Карелии