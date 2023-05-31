31 мая 2023, 16:24
Карельский бодибилдер взял бронзовую медаль на турнире в Петербурге
Вячеслав Гончарук выступал на кубке и первенстве страны по бодибилдингу
Бодибилдер Вячеслав Гончарук из Карелии стал бронзовым призером кубка и первенства России по бодибилдингу. Состязания проходили в Санкт-Петербурге.
Атлет стал третьим в категории бодибилдинг 95 кг, сообщили в Центре спортивной подготовки.
Тренируют карельского бодибилдера Вячеслав Красовский и Геннадий Ерошкин // фото Федерация бодибилдинга Карелии