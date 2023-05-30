Мотоциклисты со всей страны приехали в Карелию и катались по лесу

Состязания мотоциклистов по эндуро, то есть езде по бездорожью, состоялись в поселке Эссойла. Об этом сообщает минобразования и спорта Карелии.

Кубок республики собрал спортсменов со всей России – из Петербурга, Москвы, Архангельской, Вологодской и Тюменской областей, Хакасии.

Больше всего наград завоевали гонщики из Санкт-Петербурга. Первое место в категории «железо» занял Михаил Новацкий из Петрозаводска. // фото: vk.com/minsportkarelia