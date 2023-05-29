Две медали взяли карельские ориентировщицы на соревнованиях в Москве

Спортсменки из Петрозаводска успешно выступили на всероссийских соревнованиях «Слет ориентировщиков» в Москве. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Так, в группе девочек 2011 года рождения первое место завоевала Анастасия Глазунова. Среди девочек 2012 года рождения второе место на счету Айны Йордан.

Победительницы занимаются в отделении спортивного ориентирования спортивной школы №2 Петрозаводска. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»