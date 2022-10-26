Карельским мобилизованным отправлено 12 машин с амуницией и продуктами

Еще две машины сформированы для отправки в воинские части в Гатчину, Сертолово-1, Сертолово-2 мобилизованным из Карелии. 10 машин с военной амуницией, оборудованием, медикаментами и продуктами уже было отправлено ранее, сообщает пресс-служба правительства республики.

Все необходимое закупает и отправляет региональное министерство экономического развития и промышленности. Вся работа по обеспечению необходимым проводится по заявкам наших земляков.

«Работа по обеспечению карельских ребят будет продолжена. Доставку вещей будем осуществлять и после того, как мобилизованные выдвинутся к местам дислокации»,

- рассказал замминистра Виктор Свирский. Фото: gov.karelia.ru.