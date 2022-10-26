В Карелии восстановлены леса почти на 24 тысячах гектарах

В Карелии специалисты продолжают искусственное и естественное лесовосстановление. В пресс-службе регионального минприроды сообщили, что при запланированных 6,8 тыс. га первая часть работ - искусственное восстановление - выполнена на площади 10,1 тыс. га. Проходили они на территории всех лесничеств, кроме Кемского.

Вторая часть работ - естественное лесовосстановление. То есть, проведена минерализация почв и сохранение подроста на площади в 13,6 тыс. га. Общая площадь восстановления составила 23,7 тыс. га.

«Объем немаленький, арендаторы сначала делали упор на выполнение искусственного лесовосстановления, чтобы успеть до жаркой погоды, то есть в лучшие агротехнические сроки. Сейчас на делянках проходит приемка. Показатель баланса воспроизводства лесов должен ставить 80,7% - на сегодняшний он уже перевыполнен на полтора процента. Цель – достичь 100% уровеня»,

- рассказали в ведомстве. Фото: ecology.gov.karelia.ru