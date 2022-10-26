Учителя Карелии напомнили о роли библиотек для обучения

В Карелии 196 школьных библиотек, в которые ежедневно заглядывают любознательные ученики в поисках той или иной книги. Это и большие библиотеки, и библиотечные центры или просто помещения, где хранятся книги. Учитель физики и математики из Костомукши Алексей Боккин считает, что школьная библиотека – это лучшее место для чтения, общения, творчества и новых идей.



Для современного человека чтение книг часто уходит на второй план, ведь сейчас много других быстрых источников информации, которыми мы привыкли пользоваться. Но все же книги играют важную роль и сейчас. В первую очередь, в образовательном процессе,

― сказал Алексей Боккин.



Первые библиотеки появились ещё в Вавилоне во втором тысячелетии до н.э. Библиотеки считались предметом роскоши, их называли «домами жизни», «душевным лекарством». Сейчас библиотека тоже имеет важное значение. Мероприятия и встречи, которые сейчас организуют работники библиотек по всей Карелии показывают, что современная библиотека ‒ это место, где дети могут развиваться, общаться, делать открытия.



Библиотека – это обыкновенное и в то же время удивительное место. Можно сказать, что это хранилище мыслей и мудрости прошлых поколений, людей, которые запечатлели свой опыт на страницах книг. Это всегда пригодится детям в школе, расширит их кругозор,

― написала на своей странице в соцсети учитель Толвуйской школы Юлия Рубцова.



Дарить книги школьным библиотекам можно не только в Международный день школьных библиотек. Многие жители Карелии уже поддержали акцию #ПодариКнигу, за счет которой значительно пополнились фонды школьных и сельских библиотек.

