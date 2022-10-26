Школу и детсад Питкяранты отремонтировали

В образовательных учреждениях Питкяранты выполнен ремонт по программе энергосбережения. Артур Парфенчиков проверил его качество.

Так, в здании школы № 1 уже отремонтирован фасад, заменены оконные блоки в классах. Но кроме этого были также обновленны пищеблок, спортзал и ряд кабинетов.

63 новых окна установили и в детском саду «Сказка», провели косметический ремонт в группах, модернизировали теплоузел. На это из республиканского бюджета была выделена сначала 4 млн рублей, затем дополнительная субсидия в размере 2 млн 450 тысяч руб. Теперь у 120 юных жителей Питкяранты созданы более комфортные условия пребывания в саду. Фото: gov.karelia.ru.