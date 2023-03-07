Карельские ветераны спорта привезли два золота с чемпионата России

Ветераны спорта из Карелии приняли участие в состязаниях по прыжкам на лыжах с трамплина. Они завоевали золотые медали, сообщили в Минобразования и спорта РК.

Чемпионат России лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина на лыжах среди мастеров проходил 3 – 5 марта в Нижнем Новгороде. За победу боролись порядка 80 спортсменов.

Они выступали на двух современных трамплинах 65 и 40 метров, а также участвовали в лыжных гонках. Победили в своих возрастных категориях петрозаводчане Владимир Кондратьев и Василий Грознов. // фото: vk.com/minsportkarelia