Объявлены победители кайт-марафона по Онежскому озеру

В Карелии завершились традиционные соревнования «Транс-Онего». В кайт-марафоне длиной 400 километров за победу боролись 60 участников, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Первой финишную линию пересекла команда «Северяне» в составе Владимира Лукьянова из Череповца и Эдуарда Радаева из Заполярного. На втором месте - команда Ginger jet в составе спортсменов из Санкт-Петербурга Марии Рыжанковой и Бориса Филимонова.

Бронзу завоевали карельский спортсмен, президент федерации парусного спорта республики Дмитрий Никуличев и президент федерации парусного спорта Мурманской области Фарид Арсланов. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»