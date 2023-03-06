06 марта 2023, 21:30
Юные дзюдоисты из Карелии стали бронзовыми призерами первенства СЗФО
Карельские спортсмены завоевали в Череповце две медали
Первенство по дзюдо Северо-Западного федерального округа среди девушек и юношей до 15 лет прошло в Череповце. Две бронзовых медали завоевали карельские спортсмены, сообщили в Минобразования и спорта РК.
В частности, бронзовым призером стал Арсений Колотов из Костомукши. Он стал третьим в весовой категории 66 килограммов.
Тройку сильнейших также замкнула Марьяна Крутник из Медвежьегорска. Она взяла бронзу в весовой категории 36 килограммов.
Полина Конева и Карина Никкинен из Костомукши остановились в шаге от пьедестала почета. // фото: vk.com/minsportkarelia