Юные дзюдоисты из Карелии стали бронзовыми призерами первенства СЗФО

Первенство по дзюдо Северо-Западного федерального округа среди девушек и юношей до 15 лет прошло в Череповце. Две бронзовых медали завоевали карельские спортсмены, сообщили в Минобразования и спорта РК.

В частности, бронзовым призером стал Арсений Колотов из Костомукши. Он стал третьим в весовой категории 66 килограммов.

Тройку сильнейших также замкнула Марьяна Крутник из Медвежьегорска. Она взяла бронзу в весовой категории 36 килограммов.

Полина Конева и Карина Никкинен из Костомукши остановились в шаге от пьедестала почета. // фото: vk.com/minsportkarelia