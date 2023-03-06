Карельская спортсменка победила на чемпионате РФ по ездовому спорту

Спортсменка из Карелии завоевала золотую медаль на чемпионате России по ездовому спорту. Об этом сообщили в Минобразования и спорта РК.

Юлия Потапова получила золото в снежных дисциплинах, а именно в категории «нарта-спринт 2 собаки».

Состязания проходили в Вологодской области со 2 по 6 марта. В спортивном ведомстве республики поздравляют Юлию с заслуженной победой. // фото: vk.com/minsportkarelia