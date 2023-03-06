06 марта 2023, 20:47
Карельская спортсменка победила на чемпионате РФ по ездовому спорту
Юлия Потапова привезла золото из Вологодской области
Спортсменка из Карелии завоевала золотую медаль на чемпионате России по ездовому спорту. Об этом сообщили в Минобразования и спорта РК.
Юлия Потапова получила золото в снежных дисциплинах, а именно в категории «нарта-спринт 2 собаки».
Состязания проходили в Вологодской области со 2 по 6 марта. В спортивном ведомстве республики поздравляют Юлию с заслуженной победой. // фото: vk.com/minsportkarelia