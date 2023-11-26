Карельские учителя состязались в педагогическом мастерстве

Девятнадцать педагогов получили признание жюри на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 2023-2024 годов.

Учителя русского языка и литературы, иностранных языков, истории, обществознания, мировой художественной литературы, музыки, изобразительного искусства из общеобразовательных организаций Петрозаводского городского округа соревновались в искусстве обучения и воспитания школьников.

Среди сорока трех методических разработок по школьным предметам, предложенных на конкурс, были выбраны лучшие работы и отмечены в восьми номинациях: «Лучший урок английского языка в основной школе», «Лучший урок иностранного языка в средней школе», «Лучший урок русского языка» и другие номинации.

«Узнала, что стала победителем республиканского конкурса «Мой лучший урок!» Я очень рада! В Москве состоится финал всероссийского конкурса. Надо готовиться»,

— написала на своей страничке в соцсети учитель русского языка и литературы Снежана Софронова.

Девятнадцати лучшим преподавателям предстоит отстоять свои методические разработки в Москве. Финальные мероприятия всероссийского конкурса «Мой лучший урок» пройдут с девятого по пятнадцатое декабря в Москве. Мы ждем наших учителей с победой! // фото Снежаны Софроновой