Электроснабжение Петрозаводска обсудят на планерке в мэрии

На планерке в мэрии Петрозаводска в понедельник обсудят электроснабжение города. Об этом сообщает пресс-служба администрации карельской столицы.

На мероприятии выступит технический директор АО «ОРЭС-Петрозаводск» Денис Несмачный. Планерка начнется в 10 утра. Трансляция будет вестись в интернете.

В мэрии просят горожан не опаздывать. Люди, пришедшие после начала планерки, в зал допущены не будут. // Фото «Петрозаводск говорит»