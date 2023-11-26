26 ноября 2023, 12:17
Электроснабжение Петрозаводска обсудят на планерке в мэрии
Горожане смогут следить за трансляцией планерного совещания в администрации в интернете
На планерке в мэрии Петрозаводска в понедельник обсудят электроснабжение города. Об этом сообщает пресс-служба администрации карельской столицы.
На мероприятии выступит технический директор АО «ОРЭС-Петрозаводск» Денис Несмачный. Планерка начнется в 10 утра. Трансляция будет вестись в интернете.
В мэрии просят горожан не опаздывать. Люди, пришедшие после начала планерки, в зал допущены не будут. // Фото «Петрозаводск говорит»