Карельские ученые выращивают ель в пробирках

Текст, фото: Елена Малишевская

Ученые Института леса Карельского научного центра РАН сегодня представили результаты своей работы по изучению генетических методов в области лесовосстановления. Из одного семечка ели можно получить тысячу деревьев, причем это будут самые жизнеспособные, качественные растения.

Наталия Галибина — доктор биологических наук, главный научный сотрудник физиологии и цитологии древесных растений — рассказала, что эти методы уже внедряются в других странах и регионах, хотя до массового тиражирования (промышленных масштабов) дело еще не дошло. Утверждает, что никаких открытий она не совершила, методики давно известны.

Сотрудники Института леса осваивают и совершенствуют биотехнологии клонирования ели путем соматического эмбриогенеза. Они уверены, что за этим будущее выращивания лесов в Карелии, и важна не только массовость, главное - качество. Растения таким образом можно клонировать под различные нужды народного хозяйства: деревья с определенными характеристиками для строительства, для бумаги, для мебели и т.д.

Процесс, при котором зародыши ели извлекают из семян, проводят в специально оборудованных комнатах в стерильных условиях. На какое-то время журналист нашего сайта почувствовала себя в лаборатории по экстракорпоральному зачатию. По мере роста зародыши образуют биомассу, затем их отделяют друг от друга, и вот уже из зеленых «эмбрионов» проклевываются ростки будущих деревьев.

Как рассказал директор Института леса Александр Крышень, опыт Финляндии и Швеции показывает, что внедрение селекционных методов в области лесовосстановления позволяет на 30 процентов увеличить объемы выращивания древесных растений. То есть если сажать не что попало, а лучшие, отобранные в природе образцы, можно добиться шикарных результатов.

На самом деле идеальных деревьев немного, их единицы, но из генетического материала этих единиц можно вырастить тысячи прекрасных деревьев.

18 ноября — еще и день рождения российского Деда Мороза. Наверняка ему понравится такая новость: елки из пробирки. Если на Земле случится экологическая катастрофа, и все ели погибнут, ученые в Карелии точно вырастят новые. С днем рождения, дедушка!