Управляющий карельским отделением ПФР пообщается с жителями республики

Во вторник, 22 ноября, карельское отделение Пенсионного фонда проведет горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На этот раз на вопросы жителей Карелии будет отвечать управляющий отделением Юлия Ермакова. С ней можно будет обсудить темы, касающиеся пенсионного законодательства и работы клиентских служб ПФР.

Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (8142)-79-59-14. // Фото: unsplash.com