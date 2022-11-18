18 ноября 2022, 17:09
Управляющий карельским отделением ПФР пообщается с жителями республики
Традиционная горячая линия Пенсионного фонда пройдет 22 ноября
Во вторник, 22 ноября, карельское отделение Пенсионного фонда проведет горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На этот раз на вопросы жителей Карелии будет отвечать управляющий отделением Юлия Ермакова. С ней можно будет обсудить темы, касающиеся пенсионного законодательства и работы клиентских служб ПФР.
Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (8142)-79-59-14. // Фото: unsplash.com