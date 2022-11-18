18 ноября 2022, 16:40
Мобилизованные из Карелии отправляются в зону СВО из Пскова
Карельские военнослужащие заканчивают подготовку в учебном центре ВДВ
Мобилизованные из Карелии, проходящие подготовку в учебном центре ВДВ под Псковом, в ближайшее время отправятся в зону проведения СВО. Об этом рассказал глава республики Артур Парфенчиков.
По словам губернатора, за два месяца в учебке бойцы сплотились и прошли хорошую подготовку. Парфенчиков посетил учебный центр и пообщался с военными, побывал вместе с ними на стрельбище, отметив хороший уровень выполнения боевых упражнений.
Напомним, о завершении частичной мобилизации в министерстве обороны сообщили 28 октября. В Вооруженные силы были призваны 300 тысяч резервистов со всей страны. // Фото: скриншот видео со страницы Артура Парфенчикова / vk.com