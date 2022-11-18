Горожанам напомнили об изменении маршрутов автобусов в выходные

Мэрия Петрозаводска напоминает горожанам о том, что 19-20 ноября на Древлянке изменится схема движения транспорта. Скандинавский проезд перекроют в районе пересечения с улицей Лапландской из-за проведения работ.

В связи с этим на два дня изменится маршрут движения автобусов №12, 17 и 19. Они будут следовать с Лососинского шоссе к конечной не через Ярославскую, а через Оборонную улицу.

Автомобилистов и пассажиров карельской столицы просят быть внимательными и учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Фото «Петрозаводск говорит»