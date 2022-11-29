Карельские мастерицы расшили золотыми нитями костюм Петра Великого

В Петрозаводске подводят итоги проекта «Золотное шитье Карелии – синтез традиции и современного взгляда». В жизнь его воплощает основанное в прошлом году предприятие «Золотая нить Поморья», занимающееся возрождением традиционного художественного ремесла народов карельского Поморья. Своими впечатлениями глава Петрозаводска поделился в соцсети. По мнению Владимира Любарского, золотное шитье может стать одним из возрожденных символов Карелии.

Мастерицы «Золотой нити Поморья» расшили новый костюм Петра Великого. Его он демонстрировал в День города. В 2023 году предприятие планирует открыть в карельской столице выставочное пространство для туристов и гостей региона.

Сейчас в Петрозаводске и Беломорске открыты мастерские по золотному шитью, налажено производство одежды, аксессуаров, предметов интерьера, сувениров с вышивкой. На базе мастерской в столице Карелии открыты обучающие курсы и мастер-классы по истории, техникам и приемам северного золотного шитья. По словам сити-менеджера, эта мастерская вошла в программу туристического маршрута «Текстильная Карелия». Также в республике выпущена научно-популярная книга «Золотая нить Поморья», в которой собраны иллюстрированные материалы по истории промысла.

Ранее мы рассказывали, традиционный промысел в Беломорском районе внесли в реестр культурного наследия. // иллюстративное фото со страницы главы Петрозаводска «ВКонтакте»