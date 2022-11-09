Технологию золотного шитья внесли в реестр культурного наследия

Продолжается создание первого в Карелии реестра объектов культурного нематериального наследия коренных народов республики. Портал называется Taju, он фиксирует традиционные искусства и технологии в электронном виде, сообщили в Минкультуры РК.

На сайте два больших раздела: один посвящен собственно нематериальному культурному наследию, второй - традициям народного искусства, проявленным в современной культуре.

В первый раздел уже внесли восемь объектов. В том числе народное искусство золотного шитья. Эту традицию хранят на территории Беломорского района. Она считается наиболее ярким и самобытным явлением декоративно-прикладного творчества русских Карелии.

Раньше в Поморье украшали ряд деталей одежды и головные уборы золотным шитьем, бисером и речным жемчугом. Центром золотошвейной вышивки до начала прошлого века было село Сумский Посад.

Историю промысла и технологические приемы начали изучать в 90-х годах. С 2000 года это искусство в Беломорском районе начали возрождать в музее-мастерской «Рукоделия Поморья». // Фото: Минкультуры Карелии