Театр кукол Карелии обратился к зрителям с просьбой

В сообществе театра кукол Карелии «ВКонтакте» сегодня появилась просьба к зрителям.

Учреждению культуры требуется работающая видеокамера miniDV с выходом AV. Театр готов принять технику в дар, а в ответ готов отблагодарить билетами.

«Может быть, у вас где-то в шкафу завалялась именно такая. С удовольствием примем в дар и отблагодарим пригласительными билетами в наш театр. Пишите нам в сообщения группы или звоните по телефону 76-56-64», - сказано в сообщении паблика. // фото unsplash.com